A ceux qui sont survoici les specs recommandées/optimisées par Digital Foundry afin d'avoir un rendu quasi identique à de l'ultra settings sans en payer le prix (gain de presque 20% en performance) :A titre de comparaison, voici aussi les settings PC que la PS5 utilise :- Le SSAO au minimum sur PS5 provoque notamment des halos autours des ombres.- L'impact du Simulation Quality Best / Base est visible au second plan sur le taux de rafraichissement des PNJ par exemple.DF a fait aussi la comparaison entre les GPU AMD/NVidia :- Les architectures AMD sont comme très souvent en retrait face à Nvidia vu qu'une simple RTX 2060S (8TFLOPS) est quasi au même niveau qu'une RX 5700XT (9.5TFLOPS) et il n'y a pas de DLSS pour expliquer cela.- les consoles Next Gen semblent avoir un niveau d'optimisation très moyen sur ce titre en comparaison du PC. Une PS5 (10.3TFLOPS en RDNA 2) fait moins bien qu'une RX 5700XT (9.5TFLOPS en RDNA 1)qui empêcherait le GPU d'avoir suffisamment de bande passante pour lui seul afin d'atteindre le même rendu graphique/résolution que sur PC.Résultat, une 2060S semble offrir de meilleure performance qu'une PS5 sur ce titre, tandis que la Serie X se situerait à mi chemin entre une 2060S et et une 2070S.En attendant de futurs patchs et notamment l'ajout du Ray Tracing est attendu dans les prochains mois.