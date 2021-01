Ça commence a devenir une habitude chez Capcom, après les subtiles annonces cachées de Resident Evil 7 et Resident Evil 3 (project REsistance pour RE3 et démo Kitchen pour RE7), l'artwork qui avait été dévoilé pour les 25 ans était donc en réalité celle d'un nouveau Resident Evil.Après le très moyen Operation Raccoon City pour les 15 ans de la série, le raté Umbrella Corps pour les 20 ans et le lassant REsistance (déserté par les fans au bout de 4 mois), Capcom retente l'expérience Resident Evil Multijoueur.Hormis les excellents Outbreak qui était beaucoup trop en avance sur leurs temps en proposant une coopération a 4 contre des zombies en ligne (révolution a l'époque qui est toujours pompé de nos jours), la série n'a jamais vraiment brillé réellement a ce niveau.La faute a chaque fois a un manque d'ambition et de moyens. REVERSE ne semble pas échapper a la règle avec ce premier trailer d’annonce qui donne pas tant que ça envie. Pour les curieux, une closed béta sera disponible demain a 7H du matin en vous inscrivant au site Resident Evil Ambassadeur (tirage au sort).Avec un style graphique particulier, REVERSE proposera des parties PVP avec les perso star de la série, voici quelques images et informations :