Multi

Originalement prévu pour 2020, le jeu de TT Games retraçant l'histoire des neuf films numérotés de la saga Star Wars en LEGO fait le plein d'informations avant sa sortie prévue pour le printemps prochain.

Dans une interview accordée à l'Official PlayStation Magazine du mois de janvier, Dawn McDiarmid, lead hub designer chez TT Games qui développe les jeux Lego Star Wars depuis le premier en 2005, est revenu plus en détail sur le contenu de, et inclura à travers six DLC différents inclus uniquement dans la Deluxe Edition pour l'instant de nouveaux personnages. Si leurs identités n'ont pas encore été confirmées, les rumeurs tendent à penser qu'il pourrait s'agir deTout d'abord, le développeur insiste sur le fait queet comprendra un monde ouvert qui permettra de compléter près de 500 quêtes et activités annexes ainsi que de faire des batailles spatiales de façon aléatoire. Au total, il y aura 23 planètes et lunes incluses dans le jeu,Au niveau de la progression,, sans avoir besoin de terminer l'histoire de l'opus précédent par exemple. Un choix motivé par l'envie de donner aux joueurs la possibilité de vivre l'expérience Star Wars qu'ils souhaitent. Ainsi, chaque film sera découpé en cinq niveaux.Enfin,. Dans l'entretien, McDiarmid cite par exemple le fait qu'il trouve que plus de choses auraient pu être faites avec Finn dans Star Wars Épisode IX : L'Ascension de Skywalker et que Lego Star Wars : La Saga Skywalker est justement une chance de corriger cela.