Nintendo 64

C’est dans une cartouche de développement de F-Zero X (1998•) que l’on a retrouvé les restes « écrasés » par le jeu de course d’un prototype de Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998•), correspondant à la version qui aurait été présentée à la toute première édition du Nintendo Space World (du moins sous ce nom) en 1997. C’est le compte Twitter Forest of Illusion qui a mis en ligne le dump, précisant qu’il ne contenait que des éléments graphiques et de level design.