Bonsoir, étant fan de la licence, voici mon classement perso des opus numérotées principalemment, donc 0-1-2-3-4-5-6 et 7. Voici donc :8 )- Bon, j'avoue là c'est compliqué, il est pour moi le pire de la série pour ce qui concerne les opus numérotées. Pour résumer, c'est un peu la quantité au détriment de la qualité. La campagne de Leon ça va encore mais alors le reste... Chris c'est du Call of Duty et bien que avec Jack ça passe, ça reste extrêmement moyen voir carrément mauvais parfois, c'est un gros foutoir ce jeu que j'ose même pas appeler ça Resident Evil... Pourtant, fondamentalement c'est pas un mauvais jeu, et on peut y trouver du fun en coopération, mais bon...7)- Ce jeu, c'est un peu le Resident Evil 4 du pauvre. Déjà un peu meilleur que le 6 de mon point de vu, on reste quand même très en dessous du 4... Magnifique par contre graphiquement, mais le jeu se paye des tares vraiment relou. Gameplay lourd IA au fraise, phase de jeu répétitive et scénario encore une fois au ras des paquerette, j'ai dû le finir deux fois mais j'ai pas envie de le refaire. Pourtant, je trouve le cadre de l'Afrique intéressant, et certains chapitre sont réussis notamment le marais ou encore la mine. Je trouve certains boss également très réussi.6)- Un RE en demi teinte... Visuellement ya rien à dire c'est du solide, et l'ambiance est est également au top. Le gros problème de ce jeu selon moi est le fait surtout d'avoir supprimé la malle ! Quelle erreur à la con ! Être obligé de constamment faire des allée retour, vérifier au peigne fin quel objet il nous manque, perdre du temps. Pourtant, le fait de switcher de personnage était une idée intéressante sur le papier, mais là c'est juste mal branlée. Dommage car le jeu s'avère sympa à faire mais le reste ruine un peu l'expérience. La difficulté est également mal réglé avec des mobs qui vont 3 fois trop vite pour nous (salut les macaques) quand on contrôle un semi remorque....5)- Resident Evil 3 c'est un peu celui qui pour moi à le meilleur antagonistes de la série (avec Wesker) à savoir Le Nemesis. J'ai beaucoup aimé cet épisode, surtout parce que j'adore Jill, et se balader dans les rues de Racoon City en flamme avait ce petit truc vraiment kiffant. Pourchasser également sans cesse par le Nemesis, le fuir etc... Bref, RE3 c'est quand même un kiff et un opus que je trouve relativement bon.4)- RE7, j'ai un ressenti particulier avec cet opus car au début j'aimais pas. A tel point que je l'avais laisser en plan pendant quelques jours en faisant mon vieux con (gneugneu c'est pas un RE) mais au final, je lui ai laissé sa chance et j'ai kiffé ! Cette ambiance malsaine, poisseuse, que je retrouvais avec grand plaisir, ce manoir qui me rappeler beaucoup celui du 1. Un Résident Evil différents certes mais un RE quand même pour moi. Je retrouver l'inventaire, les malles, les salles de sauvegarde etc... Je me suis laissée pris au jeu et j'ai vraiment beaucoup aimé malgré un bestiaire tout moisi et un boss de fin de merde. Pour moi, c'est un très bon opus et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre avec le 8.3)- Le top 3 et dans mon classement, le 2. Véritable chef d'œuvre de la ps1, et bel hommage récemment avec le remake, RE2 c'est un peu le RE que les fans de la licence préfère ou en tout cas au moins dans le top 3. J'échappe pas à la règle, je veux dire tout est culte. Les licker, MR X, le commissariat etc... Une des meilleures musiques des salles de sauvegarde aussi. Bref, c'est du lourd RE2 ya pas grand chose d'autre à dire. C'est aussi un des RE qui met en avant un des meilleurs perso de la série à savoir ce bon vieux Leon ! Mais Claire tkt je t'aime bien aussi !2)- RE4 est pour moi l'évolution nécessaire de la série qui stagnait un peu trop dans le même schéma depuis quelques années. Non, Shinji Mikami a dépoussiérer la licence avec cet opus avec caméra à l'épaule et gros jeu d'action (même si un peu ambiance horreur quand même) qui tâche. Alors oui, le scénario est à chier, c'est pas crédible etc mais osef bordel. RE4 c'est du fun à l'état pure, c'est celui que j'ai le plus terminer d'ailleurs et même en pro ce qui m'a pas mal fait suer. C'est le genre de jeu que tu refais au moins une fois par an tellement il est culte. Le rythme est dingue, c'est variés et ça s'enchaîne sans temps mort jusqu'à la fin. Bourré de contenu annexe également, des passages incroyable comme le combat contre Krauser bordel ce jeu mais ce jeu !!! Dans mon top 20 des meilleurs jeux de tout les temps ça oui.1)- Oui, car telle est sa place ! Chef d'œuvre même 19 ans après. J'ai quand même une préférence pour le Remake car plus complet mais celui de la ps1 ne déroge pas à la règle pour autant. Le meilleur Resident Evil a mes yeux et il risque de le rester longtemps. Des graphismes dingue pour l'époque, une ambiance incroyable, c'était du jamais vu limite. C'est simple quand on évoque le terme survival horror je pense tout de suite à ce jeu, l'un des pilier fondateur du genre avec Alone In The Dark et plus tard Silent Hill. C'est inutile d'en rajouter, le meilleur un point c'est tout !Voilà mon classement ! Et le votre ça serait quoi ? Dites le moi dans les commentaires !