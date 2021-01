Voici un nouveau teaser de gameplay de Resident Evil VILLage avant le grand show sur la saga le 21 janvier a 23H.Probablement au programme de cet événement :-Longue présentation de Resident Evil VILLage avec une possible date de sortie et préco des différentes éditions du jeu (leak)-Trailer de Resident Evil Infinite Darkness (netflix)-Un teaser de Resident Evil le film (le reboot) qui sortira le 21 septembre 2021.-Un spin-off multijoueur de 2 a 6 joueurs (je viens de recevoir mon inscription pour la beta en tant qu'ambassador sur le site officiel pour un test le 25 janvier je vous tiens au jus).Attention le teaser est vraiment court mais assez pour apercevoir une sorte de nouveau bourreau a la RE5, les mob lambda du jeu et surtout les femmes vampires qui habitent le château, bon visionnage :