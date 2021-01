Boku no pico

L'article de @Eldrick m'a donné envie de faire moi aussi mon top opening! D'ailleurs, notez que ce top n'est pas un classement (bon en fait si il y a en a que j'ai mieux classé volontairement que d'autres car je les préfèrent, mais néanmoins globalement ce n'est pas un vrai classement) car je les aiment tous! Sachez que j'aurais pu en citer d'autres et en faire un top 50 ou même 100 ; j'aurais même pu citer tous les opening d'une même série car faut avouer qu'il y a de ses séries qui mettent la barre haute pour leurs opening!

01 - Shingeki No Kyojin Opening 3

05 - One Piece Opening 5

07 - Your lie in April Opening 1

09 - Full Metal Alchemist Brotherhood Opening 2 (Alors ici j'aurais pu prendre le 1 que j'adore aussi mais je ne sais pas pourquoi le 2 me met dans un vibe là...)

11 - Shokugeki no Soma Opening 1

19 - Ace of diamond Opening 4

22 - Kuroko No Basket Opening 3

Who likes this ?

posted the 01/15/2021 at 07:32 PM by axlenz