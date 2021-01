À l'occasion d'une conférence de Nvidia lors du CES 2021, l'entreprise américaine a annoncée la RTX 3060.Après la RTX 3090, RTX 3080, la RTX 3070, la RTX 3060 Ti, c'est donc au tour de la RTX 3060 de compléter la gamme de carte graphique.La RTX 3060 sera donc équipée de 12 Go de VRAM en GDDR6 et aura une puissance brute de 13 Tflops.Elle sera disponible pour la fin février au prix de 329 dollars, donc proabablement à 349 euros en France pour la version FE (beaucoup plus chères en version customs)Par ailleurs, Nvidia a également annoncé que 36 nouveaux jeux seront compatibles au RT ou au DLSS, ou les deux.