Sonic The Hedgehog

:Avec ceci les personnages seront:



Doctor Ivo "Eggman" Robotnik

Mighty The Armadillo

Ray The Flying Squirrel

Metal Sonic

Tails "Miles" Prowers

Wendy Witchcart

Great Battle Kukku XV

Silver Sonic

Amy Rose / Rosy The Rascal

Knuckles The Echidna

Mecha Sonic

Sara

Mr President

Old Man Owl

Nack the Weasel alias « Fang the Sniper »

Bean the Dynamite

Bark the Polar Bear

Vector the Crocodile

Espio the Chameleon

Charmy Bee

Si je devais faire un animevoici les points que je mettrais en œuvre pour cette anime.Déjà au niveau du charadesign je prendrais le charadesign symbolisant pour moi la simplicité et l'efficacité à l'animation donc celui deQui est grosso modo celui qu'on a eu pour les minis épisodes allant avec la sortie deMaintenant pour l'histoire ? Je couvrirai toute les histoires de l'èreen incluant le jeu arcade SegaSonic The Hedgehog et Sonic the Fighters (en incluant également le film Sonic de 1996).Pour l'histoire je reprendrais l'ensemble des histoires fait durant l'ère 2D de la saga en étendant celle-ci et en améliorant les récits m'inspirant de Dragon Ball chaque arc se raccorderait au suivant par un file conducteur. Exemple à la fin de l'arc du premier combat entre Sonic et Eggman Sonic rencontre Ray et Mighty et se font capturer pour ensuite vivre l'aventure qu'ils ont durant le jeula fin de cette arc voit l'apparition de Little Planet.Tails aurait droit à ses propres arc narratifs venant de ses aventures en solo, pareil pour Knuckles au regard de Knuckles Chaotix.Sonic the Hedgehog Pocket Adventure sera l'arc qui fera évoluer le design des personnages vers leur incarnation moderne donc ce jeu aurait un design intermédiaire, cela serait également un arc épilogue pour notre Hérisson adoré.Bref vous voyez l'idée.Pour le studio d'animation il m'apparait évident que les gens qui sont derrièreme parait un bon choix, cependant et sachant que Sonic CD a bénéficié des gens de laj'aimerais une collaboration entre les deux.Les musiques reprendrait des réorchestrations des musiques des jeux et j'essaierais d'avoir les droits pour faire de la réorchestrations des musiques d'origines dedonc un peu de graissage de pattes iciVoilà pour moi j'avais envie de partager cette petit idée sur un anime Sonic et comment je le verrais si vous aussi vous avez des idées partagez les moi