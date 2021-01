God Of War Ragnarök

Red Dead Redemption II

Sur Instagram, RollingGrog aka Roger Clark a récemment partagé en story une page de recrutement pour Santa Monica, laissant penser que l'acteur serait impliqué dans le prochain jeu du studio... ou bien autre chose ?On le rappel, de nombreuses informations indiquent que Sony Santa Monica travaillerait sur une nouvelle licence en parallèle.Dans tous les cas si l'acteur ayant interprété Arthur Morgan dansest bien présent dans le prochain opus de la série God Of War, on ne devrait plus tarder avant d'avoir des nouvelles, le jeu sortant normalement cette année. Même si il y a un report de 2, 4 ou 6 mois, Sony communique toujours au moins un an avant la sortie de ses gros jeux.Quel rôle pourrait-il avoir selon vous? Je verrais bien l'acteur interprété Thor ou le tout puissant Odin.