Velvet Crowe (Tales of Berseria) : Pourquoi elle ? Alors même qu’il y en a tant d’autres ? Tout simplement parce que Velvet caractérise à travers sa quête débridée de vengeance, tout ce que l’on peut attendre d’une femme forte, indépendante et dégourdi. A travers une apparente sauvagerie se cache finalement une personne profondément blessée mais souhaitant malgré tout avancer sans laisser transparaitre ses failles et en soit ça c’est avoir du style.





Beatrix (Final Fantasy 9) : J’aurai pu la placer comme charismatique mais quand je pense à ce personnage, c’est avant tout sa puissance démesuré qui me vient en tête. Pour ceux qui ont joué à FFIX et se souvienne du climax du CD1, vous devez forcément comprendre en quoi elle aura réussi à s’imposer dans le reste de l’histoire comme le personnage le plus naturellement balèze. Sachant que l’on aura la possibilité de la contrôler brièvement vers la fin du jeu, sans qu’elle ait subi d’une quelconque manière du « nerfe », on pourra aisément se figurer toute l'étendu de sa force. Fente et ses 9999 de dégâts restera à la fois un traumatisme et un émerveillement impérissable.





Mia Fey (Phoenix Wright) : Mia représente pour moi avec Nico Collard (Les Chevaliers de Baphomet), un des personnages les plus intelligent dans un jeu vidéo. Ses interventions salutaires sur de nombreux procès ainsi que la sagacité de ses conseils m’auront permis de vraiment la voir comme une avocate de génie. Dommage que l’on fini par la contrôler que peu dans Trials et Tribulations dont elle est pour moi l’héroïne principale.





Yuna (Final Fantasy X) : Luna de FFXV aurait dû figurer à cette place mais le manque de développement du personnage (même dans la version Royale) ne me permet raisonnablement pas de la choisir bien qu’elle partage de nombreux point commun avec Yuna. A commencer par la volonté de sauver son peuple et le monde d’un désastre imminent, le fait d’aller au contact des malheureux afin d’apaiser leur peine. Mais surtout le sens aigu du sacrifice et du don de soi.



« Elle est naïve, honnête et droite, et ne demande d'aide à personne. Yuna est facile à comprendre, mais difficile à protéger. » - Auron



ET VOUS QUEL EST VOTRE TOP 4 ?

Alors que j’étais en train de rédiger mon test sur le jeu Haven (à venir d’ici peu) mettant en scène un jeune couple, Yu et Kay, ayant fugué de leur planète et cherchant à vivre en toute quiétude leur amour interdit, m’est venu une interrogation qui faisait déjà son petit bout de chemin dans ma tête depuis quelques jours :C’est principalement le traitement de Yu mais aussi les quelques quêtes effectuées en compagnie de Panam Palmer dans Cyberpunk 2077 qui ont fait avancer ma réflexion sur le sujet. Evidemment cette question n’a rien de nouveau et je ne suis pas le premier à me l’être posé, cependant après plusieurs jeux bouclés ou en cours, j’ai eu cette étrange sensation que le personnage féminin profitait d’un meilleur traitement que ce soit en occident ou du côté du pays levant.Que ce soit tomber sous le charme ou s’y attacher, il est ici question de ces personnages de jeux vidéo qui sans forcément être devenu des icônes populaires à la manière de Bayonetta, Jill Valentine, Lara Croft ou encore Faith Connors, sont parvenus à se frayer un chemin dans le cœur des joueurs et les marquer durablement pour des raisons que je vais essayer de défricher avec vous.Parmi les licences que j’affectionne le plus et qui permet d’assez bien de parler du sujet, j’ai pensé à celle de Final Fantasy. Elle nous aura à travers plusieurs générations de console dépeint des personnages féminins pourvu plus ou moins d’un soin d’écriture. Allant du très bon avec Terra (FFVI) et Yuna (FFX), à l’anecdotique, agaçant voire dégradant là où Ashe et Vanille seront jugé comme trop sexualisé avec la fameuse polémique de la jupe et trop cruche pour un protagoniste profitant du pire doublage de l’histoire du jeux vidéo (à mon sens).Sans prétendre savoir ce qui fait le sel d’un personnage féminin réussi, j’ai essayé d’éclater et pointer du doigts les critères qui permettent de les faire sortir du lot des trop nombreux archétype de femmes creuses ou hyperfemelles sans aucune saveur ou ayant pour seul fonction de soulever l’indignation public et entrainer du buzz à la manière de Nilin dans « Remember Me » (bon ou mauvais le buzz fait de la pub gratuite pour un studio et le jeu qu’il porte).Les 4 critères de sélection en questionDifficile comme top car bien sûr chaque personnage cité ne se réduit pas à une seule qualité et vient puiser sa singularité dans d’autres catégories.Ne s’agissant bien sûr pas d’une liste exhaustive, j’ai pensé à rajouter les personnages non sélectionnés mais qui pour moi auront participé à donner du souffle à la place de la femme dans les jeux vidéo.Dame Sialeeds (Suikoden V) / Calista (The Last Story) / Daggat-Grenat (FF9) / Aerith (FFVII) / Chloé (Uncharted) / Lara Croft (du Reboot et surtout dans Shadow) / Kate Walker (Syberia) / Kat (Gravity Rush) / Aveline (Assassin’s Creed Liberation) / Aqua (Birth By Sleep) / Dana (Ys VIII)