Il s'agit du prototype qui contient les ovnis dans Marble Madness. On a tous vu ces images tirées d'anciens articles de magazine publiés avant la sortie du jeu en juin 1991. Et on a tous rêvé pouvoir jouer à cette version. Elle est maintenant disponible, jouable sur émulateur ou sur le vrai hardware avec une cartouche de type everdrive.

Comment ça un titre bip-clique.(Je refait l'article, je fini ma session de Mystic Quest)