Petit vidéo que j'ai trouvé rigolote avec quelques petites perles sur les jeux vidéo et les cadeaux de noël des années 1990.Bonus fun avec les fringues de l'époqueJe trouve que les archives de ladispose de perle qu'il serait dommage de ne pas partager bien sûr je resterais dans les thématiques de

Who likes this ?

posted the 12/27/2020 at 09:28 PM by opthomas