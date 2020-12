Unsung Story est le successeur spirituel de Yasumi Matsuno à Final Fantasy Tactics et Vagrant Story, avec de nombreuses innovations passionnantes. Dans un monde où les sorts sont jetés comme des chansons et où la magie peut remodeler la réalité, les créateurs ont créé un moyen de chanter l'histoire et de la stocker dans le grand Opus pour stabiliser la terre. Mais maintenant, la guerre de 77 ans est arrivée, et le mal a gagné. Les joueurs devront former une équipe de héros méconnus qui commenceront à la bataille finale, des héros qui remonteront le temps pour sauver le monde.

L'early access sur Steam durera environ 1 ans 1/2 et seul le premier chapitre sera dispo au début. De nouveaux chapitres arriveront durant l'early access sur Steam.Pas de date pour l'instant hormis que l'early access arrive bientôt.Le scénario du jeu est de Matsuno et pas mal d'idées dans le jeu sont de lui également.Il est dev par Little Orbit.Hitoshi Sakimoto est toujours le compositeur du jeu.Le jeu sortira sur consoles et PC.