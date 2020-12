Initial D The Arcade va offrir des batailles jusqu'à 4 en local, des batailles à 1 contre 1 online, un mode Story, un mode Time Trial ou encore des graphismes et des contrôles mis à jour. Le jeu devrait voir le jour en février 2021 dans les game centers japonais.

posted the 12/12/2020 at 03:13 PM by gunstarred