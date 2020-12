Après 2 petites heures le jeu me séduit totalement (pour le moment).Il n'y a quasiment pas eu de gameplay et le peu que j'ai eu tient la route (même si à priori c'est le maillon faible sur la longueur) et faut avouer qu'il n'y a pas de mots assez fort pour décrire l'aspect narratif, la mise en scène et la technique de Cyberpunk 2077.Vraiment, ne le faites pas avant d'avoir une bonne config PC (le DLSS sauve complètement la mise!) ou avant un patch next gen.Sinon pas grand chose à dire pour le moment, assez peu de soucis techniques et assez peu de bugs (rien de gênant du moins).Je vous partage quelques screens pour vous montrer à quel point le jeu peut etre assez ouf et avant gardiste visuellement sur une grosse config PC (et le téton c'est cadeau).Tous les détails graphiques au max (avec le DLSS activé en Performance - je ne vois aucune différence avec le 4K natif ou le DLSS qualité d'ailleurs).Quelle techno formidable car je passe de 15-20FPS en 4k natif ouià du 60 FPS assez souvent constant pour une qualité d'image équivalenteD'ici quelques mois, il sera certainement pas loin d'être aussi propre sur PS5/Serie X alors patienceEt d'ici là, le gameplay aura certainement reçu quelques correctifs ainsi que l'IA.