Salut a tous, je me suis pris cyberpunk sur pc.

Apres une heure de jeu, après le tuto donc ,mon jeu a planté, back to Windows.



Plusieurs fois, après un tour sur reddit ,la je me rends compte que je suis pas le seul, et que pas mal de monde a le jeu qui plante aux mêmes endroits( fin des tuto des 3 "départs possible" du jeu.



Et la on comprend que cela viens de notre cpu, en effet si votre processeur n'est pas compatible avx, ben vous êtes foutu, et perdez tout espoir de voir cd project red changer ça, c'est une extension assez importante du moteur de jeu.

voila c'était juste pour vous tenir au courant.



ha et attention sur reddit ca spoil deja pas mal le jeu!