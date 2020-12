J'aime bien revenir sur ce jeu quand j'ai peu de temps de jeu devant moi, et a ma grande surprise, je tombe sur ça.Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel...Lien direct de la vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=QPSqxBq70Z0&list=LL&index=1 La playlist mucus a été retirée donc, surement jusqu’à la MAJ de la saison 3 dans quelques jours.Une saison 3 prometteuse selon les développeurs.A voir, perso je le souhaite de tout cœur après le terrible fiasco de la saison 2.

posted the 12/07/2020 at 12:54 PM by marchand2sable