Bonsoir, voici les résultats du sondage du meilleur AC selon Gamekyo. Commençons...3)- On ouvre ce top 3 avec AC Origins, les aventures de Bayek de Siwa signe le renouveau de la série. Avec une Égypte somptueuse à parcourir, et surtout, une dimension RPG qui personnellement fait du bien à la série qui s'essouffler sérieusement. Il mérite sans problème sa place dans le top.2)- La piraterie en deuxième position, avec l'excellent AC Black Flag. Barbe-noire et d'autres perso charismatique en tête, c'est surtout le AC qui met les batailles navales au cœur de son gameplay, même si déjà plus ou moins entamé dans le 3. Naviguer sur les mers des caraïbes avec son bateau pirate, ça n'a pas de prix !1)- Le meilleur opus de la série, ni plus ni moins. Le meilleur assassin, Ezio Auditore Da Firenze pour vous servir ! Le jeu a amélioré drastiquement le premier pour plus de liberté, des combats plus péchus et une histoire intéressante qui se laisse suivre du début à la fin. Un très grand jeu ce Assassin’s Creed 2 qui mérite amplement sa première place.Merci à tout les participants pour les votes et dites moi dans les commentaires svp si vous voulez que je refasse ça pour une licence, une console etc...