Hello Gamekyo,Je viens vous demander votre aide sur l'origine de ces sons étranges qui ont été découvert dans Demon's Souls sur PS5. Personne ne semble savoir d’où ils proviennent.Et dans le mode "Fractured"Il y a un son étrange que j'ai pu découvrir en m'approchant d'une fenêtre dans le monde 1 avant le Penetrator en pure black. Derrière cette fenêtre avec une pièce presque vide, une bougie et des livres je pouvais entendre les pleurs d'un bébé comme dans un autre jeu de From Software ... est-ce que ça vous dit quelque chose?Je n'ai pas fini ce domaine, y a-t-il un bébé plus tard dans le monde 1?Y a-t-il un son de bébé dans l'original?Heureusement, j'ai enregistré la scène.Les pleurs sont difficiles à entendre, ils ont l'air caché volontairement.J'ai vérifié, le son ne venait pas de dehors IRL et le son ne revient plus.