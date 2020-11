Hello la communauté,



Je dois vous partager une impression, je commence à plus supporter le standard technique imposé par une minorité de gens ==> 4K/60 FPS



Comme si la qualité d'un jeu et de son expérience ne dépendait, en priorité, que de ça !



Et la DA ? le level design ? la narration ?



Je vois encore passer des posts "120 images/sec avec mon nouvel écran". Mais passez sur PC et qu'on parle plus.



Ca me soule car ça nous éloigne des vrais sujets, le jeu video qui fait rêver.

Je pensais justement à Mass Effect qui m'avait fait voyager (malgré ses défauts et sans 4k/60).