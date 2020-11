Bon voilà, la vidéo d'analyse de DF est finalement out.Rien de bien croustillant, le jeu est parfaitement stable.Et pour ceux qui demandaient :" gneuh gneuh si on voit pas la diff entre l'upscale et le natif alors pourquoi y'a un mode 4K ?Bah vous avez votre réponse, y'a quelques effets en plus mais pour ce qui est de la résolution le Temporal Injection fait très bien son taf et la différence est nulle.