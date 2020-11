Déjà décalé d'un an par rapport à sa date de sortie initiale, le remake de XIII se fait soulever par les joueurs. Le jeu est tellement perclus de bugs qu'il contraint Microïds et le studios Playmagic à présenter leurs excuses. Gamekult parle carrément d'un état "lamentable" du jeu...Bien évidemment, le Covid 19 est la super excuse invoquée pour justifier cette situation.Mais quand on sait que les 2 dernières grosses prod' de Microids de ces dernières années,etont été livrées dans le même état (et sans réelle mis à jour digne de ce nom depuis), on peut réellement se demander ce qui se passe avec Microids...https://www.gameforever.fr/blacksad-under-the-skin-11796.php