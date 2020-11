Test de SpazioGames

~ 81/100Sackboy: A Great Adventure a l'âme d'un film d'animation familiale avec une excellente musique. Le découpage des cinématiques, les dialogues et les événements eux-mêmes en font un titre qui raconte une histoire qui ne prétend pas avoir une portée épique mais qui offre une bonne dose d'autodérision ce qui nous a fait sourire plus d'une fois. La Dualsense est un peu moins bien mise en avant que dans Astro's Playroom mais infiniment mieux que dans Miles Morales, le résultat ici est satisfaisant.Sumo Digital avait dit vouloir faire, avec Sackboy: A Big Adventure, le meilleur jeu de plateforme possible dans l'univers de la licence... et ils ont réussi. Le jeu est vraiment fun, plaisant et parvient à varier sa propre formule au cours de l'aventure, avec des ajouts ingénieux et une fidélité sous-jacente à l'univers et aux philosophies de LittleBigPlanet. Le résultat est un jeu vidéo qui s'ouvre à la 3D pour offrir des niveaux faciles à surmonter mais plus difficiles à maîtriser - c'est pourquoi la progression, qui vous oblige à collecter un minimum de sphères éparpillées à travers les étapes, pourrait effrayer les joueurs occasionnels. Au-delà de cela, Sackboy: A Big Adventure est un jeu vidéo soigné avec amour dans ses détails, une expérience légère recommandée pour les fans de plateformers et de LittleBigPlanet.~ 8/10J'ai aimé Sackboy: A Big Adventure. Il est difficile de ne pas être enchanté par ses graphismes époustouflants, le mode multijoueur et la recréation parfaite de cette délicieuse franchise qu'est LittleBigPlanet. Bravo à Sumo Digital pour avoir réellement pris le temps d'intégrer d'agréables retours haptiques dans leur jeu. Je ne dirais pas que ce qui est ici est aussi époustouflant que dans Astro's Playroom, mais c'est du très bon.Oui, l'impossibilité de créer son propre niveau avec des formes phalliques partout me manque... Mais l'addiction de cette traque aux costumes pour les personnages étonnamment personnalisables et émotifs en fait un excellent petit jeu. Sackboy A Big Adventure est fichtrement bon jeu de plateforme.~ 7/10Sackboy: A Big Adventure est un jeu de plateforme décent plein de charme, même s'il manque un peu d'imagination. Cela dit, si vous avez des enfants, c'est un achat incontournable pour passer de bon moments en famille sur PS5.Je m'attendais à avoir un adorable plateformer 3D et c'est ce que j'ai eu. Sumo Digital font généralement du bon travail, j'ai hâte de partager mon test complet avec vous.