Nos avis :Nos avis :Nos avis :Nos avis :Nos avis :Nos avis :Arrivée en 2010 sur Wii, cette saga a marqué de façon unanime la renaissance du JRPG, que l'on croyait voué à disparaitre après des années de jeux quasiment tous médiocres.Les avis que je vous propose à la lecture couvrent l'ensemble des épisodes, ainsi que des portages du premier épisode sur 3DS et Switch.Bonne lecture.N'hésitez pas à commenter les avis ou à rajouter le vôtre !

