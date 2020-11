Tout est dans le titre ? Êtes vous pour que les jeux ont encore le cul entre deux générations ou au contraire trouvez vous ça chiant ? Obligé de s'adapter à la technique de l'ancienne gen, retard (Cyberpunk notamment) voir des jeux qui peuvent parfois être tiré vers le bas graphiquement. Oui je suis pour (6 votes) Non, je suis contre (7 votes) Ne se prononce pas (0 vote)

posted the 11/03/2020 at 09:06 PM by populus