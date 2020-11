J'ai lâché un peu ma chaine youtube cet été, la VR étant pas spécialement agréable quand il fait chaud, d'ailleurs, je lâche un peu le pad en général quand il fait beau et chaud.Mais bientôt, je reçois un nouveau casque VR qu'il me tarde de tester. J'en ferais plusieurs vidéos pour donner mon avis.Pour rappel, il s'agit d'un casque VR PC natif réputé pour proposer l'image la plus nette du marché grand public. Deux dalle en 2160 x 2160 pixels pour un total de 4320 x 2160 pixels.Voilà une petite image pour comparer :(cliquer sur le lien pour agrandir)Pour vous donner une idée, le Valve Index est "au doigt mouillé" 2.5x plus net qu'un PSVR.Ce casque de la marque HP a été développé en collaboration avec Microsoft et Valve. Bref, hâte de tester tout ça.Si non, vu qu'on est limité à 1km / 1h00 pour nos sorties, j'me suis fait un petit trip vidéo aux allentours de chez moi. J'ai la "chance" d'habiter dans une grande ville, mais pas au centre, du coup, foret et lac pour cette vidéo.