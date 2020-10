Divers

Les développeurs utilisent le retour haptique dans tout le jeu. Le plus frappant, c'est le ressenti des surfaces, et les joueurs le remarqueront immédiatement. On peut ressentir les pas d'Astro en train de courir sur du plastique, du métal ou du sable, ou encore lorsqu'il saute dans l'eau.Le jeu utilise les gâchettes adaptatives pour la gestion de l'énergie et de la fatigue. Lorsque vous vous déplacez sur le terrain, la commande de sprint opposera de plus en plus de résistance à mesure que l'énergie de votre joueur s'épuise. Quant au retour haptique, cela a permis d'accentuer les différents systèmes de collision.Dans Marvel's Spider-Man: Miles Morales, les joueurs pourront sentir de quel côté viennent les attaques grâce à un retour haptique qui émane de la direction correspondante sur la manette sans fil DualSense. Autatre exemple, quand vous maintenez la touche carré pour charger le poing bioélectrique, vous pouvez sentir l'énergie de Spider-Man crépiter dans le côté gauche de la manette, et se décharger du côté droit lors de l'impact.Par exemple, l'Enforcer est un genre de fusil à pompe à double barillet. En appuyant sur la gâchette, vous faites feu à partir d'un barillet, et vous pouvez ressentir une certaine résistance environ à mi-course de la gâchette. Vous avez besoin d'un tir plus puissant ? Enfoncez la gâchette au-delà de ce point de résistance pour déclencher les deux barillets en même temps.Deathloop étant un FPS, il est important que chaque arme apporte une sensation qui lui est propre. Par exemple, le blocage des gâchettes quand votre arme s'enraye. Le joueur dispose ainsi d'une information immédiate, avant même que l'animation ne se déclenche à l'écran, lui donnant la sensation physique d'avoir entre les mains une arme qu'il doit débloquer.La principale utilisation des gâchettes adaptatives dans Ghostwire: Tokyo s'inscrit dans les actions « actives », comme le fait de tirer avec une arme ou de déclencher quelque chose, mais aussi pour retranscrire la sensation de recul. Les développeurs cherchent également des moyens d'utiliser les gâchettes adaptatives pour produire une sensation de persistance de l'énergie, ou d'équilibrage des forces,Horizon Forbidden West possède de nouvelles armes conçues pour offrir des sensations uniques et qui jouent un rôle spécifique dans les combats contre des machines et des humains. La manette sans fil DualSense et ses gâchettes adaptatives nous aident à conférer une sensation unique et encore plus satisfaisante au maniement des armes du jeuGran Turismo 7 utilisera également le retour haptique pour vous permettre de ressentir non seulement la route sous vos roues, mais également les bosses individuelles et les nids-de-poule sur la route. Mais aussi la reproduction du système ABS lors du freinage.Les combats de Demon's Souls sont encore plus précis, sombres et mortels. Maintenant, vous pouvez ressentir chacun des coups que vous portez à vos ennemis ainsi que les sorts que vous leur jetez. Vous ressentirez toute la puissance d'un boss gigantesque quand vous lui opposerez une parade au moment adéquat. Lors des attaques et des parades, la sensation de métal qui s'entrechoque est palpable. Ce retour sensoriel supplémentaire émanant de la manette vous permet de savoir si l'attaque a fait mouche ou si votre parade au timing parfait a été un succès, et vous pouvez ainsi réagir plus vite et de manière plus décisive.Chaque arme aura son propre feeling et résistance, le joueur pourra également localiser un ennemi, même s'il se trouve en dehors de mon champ de vision grace au retour haptique.Les gâchettes adaptatives nous permettent d'offrir des sensations imitant ce que Sackboy ressentirait dans le jeu. Par exemple, quand on ramasse des objets, la tension ressentie à chaque pression sur la gâchette reproduit tous les efforts que ce petit bonhomme doit fournir pour les transporter. De même, lorsqu'on équipe le grappin, le « Mode arme » qui s'active avec la touche R2 donne au joueur l'impression qu'il tire effectivement avec.Le retour haptique de la manette permettra aux joueurs de ressentir chaque bosse sous les pneus d'une manière unique, garantissant que vous pouvez adapter votre conduite en fonction de ce que vous ressentez manette en main à tout moment, tout comme ce que vous faites en fonction de ce que vous voyez à l'écran.