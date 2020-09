Crash Bandicoot 4 : nouvelle présentation (cinquième personnage + démo en approche)

On pensait queaura quatre personnages jouables (donc Crash, Coco, Neo Cortex et Dingodile) mais c'était sans compter sur l'arrivée de Tawna qui a droit à une longue présentation vidéo via la chaîne PlayStation Access.Autre information : à l'instar de, une démo jouable débarquera le 16 septembre… uniquement si vous précommandez le jeu en dématérialisé.Le titre complet sortira lui le 2 octobre, sur PS4 & One.