Cyberpunk 2077 : deux nouveaux trailers

Le second show « Nightwire » dédié ànous permet de repartir avec deux nouveaux trailers, le premier s'attardant sur les différences de background en fonction de votre choix initial, par exemple que vous optiez pour un gamin des ruelles, ou un nomade qui a essentiellement grandi en dehors de la métropole.Pour la deuxième vidéo, on va parler matos, autant du coté des armes à feu que du corps à corps, incluant un katana bien particulier qui donne chaud (ce qui n'aide pas actuellement).Sortie prévue le 19 novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec on rappelle upgrade gratuite Next Gen, au départ pour de petites améliorations, avant une future version dédiée (elle aussi gratuite si vous avez déjà acheté le jeu).