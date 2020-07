Assassin's Creed Valhalla exploite son contexte pour mettre fin aux quêtes secondaires

Cela avait déjà été sous-entendu en mai dernier et c'est maintenant confirmé : Ubisoft a enfin compris que le coté « toujours plus » n'était plus un argument à notre époque, et les joueurs n'avaient pas envie de revivre les « 300 quêtes secondaires » d'Odyssey avecC'est même un tournant majeur qui s'opère puisque le directeur narratif Darby McDevitt déclare qu'il n'y aura quasiment plus de quêtes annexes, exploitant judicieusement le contexte de cet épisode : la majorité de l'aventure se situe en Angleterre et vu votre statut d'envahisseur viking, il n'y aura pas trop de logique de voir les habitants (que vous massacrez et pillez une partie du temps) vous demander d'aller leur chercher un collier ou trois peaux de loup.A la place, des arcs principaux plus longs à compléter mais que les perfectionnistes qui veulent profiter de leur produit le plus longtemps possible se rassurent : les « annexes » seront présentes mais intégrées plus naturellement, comme les alliances à faire en Norvège, le développement de votre village, l'exploration, l'amélioration de votre personnage et sa flotte…Sortie prévue le 17 novembre sur PC/PS4/One, et dès que possible sur les deux Next Gen.