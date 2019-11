Super Smash Bros Ultimate : Terry est disponible

Exactement comme on pouvait s'y attendre, la présentation du « Challenger Pack 4 » des'est conclus par une disponibilité immédiate sur les serveurs (peut-être un léger laps de temps selon les territoire), avec donc pour 5,99€ ou inclus dans le Season Pass :- Terry Bogard- Son stage qui inclus des « murs » en nouvelle feature- 50 musiques de l'univers SNK !On vous laisse avec la longue présentation si vous n'étiez pas là pour la diffusion en direct (incluant du Sakurai qui montre son skill et les quelques infos de la 6.0 également disponible, dont une MAJ des lobby online) et on ajoute à cela l'habituel ajout de nouveaux skins Mii à 0,80€ pièce.Il reste un seul et unique personnage pour le premier « Fighter Pass », attendu avant février 2020 donc on attend l'annonce dans quelques semaines… du genre aux Game Awards.