Avec Enchanted Portals, les espagnols de Xixo veulent de la concurrence pour Cuphead

5 millions de ventes pouret aucun concurrent pour réagir ? Ah bah si, l'équipe espagnole de Xixo Games Studio nous annonce tout justequi est, on peut le dire à ce niveau, une pure copie et jusqu'au bout des ongles puisque malgré ce premier trailer orienté « boss », le jeu proposera visiblement des phases de plates-formes.Ce n'est en revanche pas aussi parfait que le modèle niveau décors et animation (même si c'est en apparence très correct) mais ce n'est qu'un premier jet visuel puisque le titre doit encore passer par l'étape Kickstarter avec ouverture de la campagne ce 24 octobre.Notons que le PC et la Switch sont d'ores et déjà considérées comme les supports prioritaires.