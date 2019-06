Marvel's Avengers : trailer et date de sortie

Achevant la très sympathique conférence de Square Enix, le projet Avengers s'est enfin montré avec un nom complet (, tout simplement), un premier trailer de gameplay ainsi qu'une fournée d'informations :- Prévu sur PC, PS4, One (et Stadia)- Jouable à la troisième personne- Jeu d'action aventure avec haute volonté narrative- Scénario forcément inédit (et on sait pourquoi)- Aura quand même un coté jeu à service- Jouable en solo et en coopération- Les méchants seront révélés prochainement- Cinq personnages jouables : Iron Man (Nolan North), Black Widow (Laura Bailey), Thor (Travis Willingham), Captain America (Jeff Schine) et Hulk (Troy Baker).- Pas de lootboxes.- Suivi gratuit (nouveaux héros, missions, zones…)Sortie prévue le 15 mai 2020, avec bêta préalable uniquement sur PS4 (qui aura aussi de petits bonus exclusifs).