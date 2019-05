Super Mario Maker 2 : la nouvelle présentation, les visuels et les dernières informations

Aux tardifs qui n'étaient pas forcément à minuit, ou à ceux qui se connecteront seulement le matin, voici la vidéo de présentation dequi a clairement permis de rassurer en matière de nouveautés, avec notamment :- Un paquet de nouveaux éléments et d'options- De nouveaux ennemis- L'option lune qui va changer les règles- Le skin Super Mario 3D World qui sera un mode à part- Un mode « Histoire » fait de 100 niveaux créés par les développeurs- Quatre nouveaux terrains (désert, ciel, forêt et neige)- Un système de « conditions de victoires »- Des musiques inédites de Koji KondoOn a également appris que le online (qui nécessitera un abonnement) proposerait de nouvelles options de recherche et un nouveau système de récompense pour habiller son Mii. De plus, on disposera cette fois d'un mode infini (enchaîner les niveaux de la communauté jusqu'à l'échec) et, surprise, un mode multijoueur ou plutôt deux : l'un en coop, l'autre en versus.Malheureusement et à moins que le communiqué ait oublié un point d'importance : le multi sera réservé au online ou en réseau local (un joueur par Switch). Aucun multi sur le même écran ne semble au programme, cette possibilité se limitant apparemment à la création de niveau à deux.Le lancement aura lieu le 28 juin avec on rappelle une édition spéciale à 69,99€ qui inclura un abonnement d'un an au online. Ceux qui précommanderont le jeu repartiront également avec un stylet spécial aux couleurs du jeu, bonus également valable pour l'achat dématérialisé (il faudra ensuite passer par le site officiel pour « commander » votre objet).Enfin, le jeu fera bien entendu parti de l'E3 2019 avec un event qui se tiendra le 8 juin, où quatre joueurs s'affronteront pour terminer quelques uns des niveaux pondus par la team Treehouse. Ce show sera suivi des tournois mondiaux deet