Secret of Mana Remake : 10mn de gameplay

Annoncé il y a quelques jours, le remake depour les puristes) s'est affiché lors de la PAX West avec un Live de Square Enix dont on peut retrouver le contenu ci-dessous (qualité moyenne mais toujours ça en attendant mieux).Dix minutes de gameplay qui permettent de constater que le rendu technique est vraiment pas démentiel, mais que du coté des bonnes nouvelles, on a tout de même cette map très mignonne, les musiques d'origine, l'intégration du doublage et surtout un gameplay affiné qui prend enfin en compte le placement et les distances (utile contre les boss), donnant au titre un aspect bien plus A-RPG et moins « ATB déguisé ».Sortie prévue mondialement pour le 15 février 2018 sur PC, PS4 & PS Vita, en dématérialisé dans les trois cas. Si vous voulez une boîte, il faudra vous tourner vers l'import japonais (PS4 et Vita).