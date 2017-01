Dragon Quest : Square Enix revient sur la difficulté à implanter sa franchise en occident

Il faut le reconnaître : encore aujourd'hui, Square Enix a un mal fou à implanter sa licenceen occident, en dépit de diverses efforts venant à la fois de Nintendo sur DS (et plus récemment sur 3DS) ainsi que de l'éditeur lui-même via les récentsetQuelques pays comme la France sont réceptifs à la série mais pas assez pour combler le manque de succès global : aux USA,a fait 60.000 ventes (1,3 million au Japon) , et170.000 (900.000 au Japon).Interrogé par le magazine EDGE,le producteur exécutif de la franchise (Yu Miyake) a souhaité trouver explication à ce problème.Enfin, Yu Miyake revient sur l'évolution de la franchise :De quoi faire écho au choix des supports pour. La 3DS reste le support le plus populaire au Japon tandis que la PS4 mène le jeu en occident, permettant de toucher le plus grand nombre, en rajoutant que la Switch pourra elle miser sur l'ensemble des territoires par son coté hybride.Un nouveau cru qui sortira d'ailleurs cette année au Japon et les occidentaux pourront patienter avec, prévu lui au printemps prochain uniquement dans sa version PS4.