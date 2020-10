[FY] Un été record pour le CA de la branche Xbox [FY] Un été record pour le CA de la branche Xbox

Microsoft a rendu son premier rapport pour l'année fiscale en cours (*) et la branche Xbox peut sabrer le champagne en établissant le meilleur été de son histoire avec un CA de 3 milliards d'euros, avec certes une baisse évidente dans la vente hardware (fin de gen oblige) mais un bond sur les ventes softwares et surtout les abonnements dont on n'a malheureusement aucune donnée neuve : aux dernières nouvelles, le Game Pass, c'était 15 millions d'abonnés.



A noter que contrairement à ce que l'on pouvait penser, Zenimax/Bethesda n'appartient pas encore « officiellement » à Microsoft puisque l'opération doit se finaliser durant le premier semestre 2021, ce qui fait que l'acquisition d'environ 7,5 milliards de dollars n'a pas encore impacté les revenus de la branche.



Dans tous les cas, c'est un CA record qui attend Xbox pour la totalité de l'année fiscale (*) entre le rebond inattendu de fin de génération « grâce » au Covid et bien entendu le lancement de la nouvelle génération dans deux semaines qui affectera (évidemment) les ventes hardware et (Microsoft le souhaite) le nombre d'abonnés à ses services.



(*) Contrairement à beaucoup d'entreprises, Microsoft démarre son année fiscale le 1er juillet.