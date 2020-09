Cyberpunk 2077 : CD Projekt se résout à imposer un crunch jusqu'au lancement Cyberpunk 2077 : CD Projekt se résout à imposer un crunch jusqu'au lancement

Malgré toutes les bonnes intentions de CD Projekt Red pour mettre fin « autant que possible » à la période de crunch qui touche l'industrie depuis des décennies, le développeur n'a aujourd'hui plus d'autres choix que de retomber dans une période intensive : dans un mail envoyé par le directeur du studio (dont Jason Schreier a pu récupérer une copie), il est donc demandé aux employés de désormais travailler six jours par semaine, en étant heureusement payé en conséquence, et ce jusqu'au lancement de Cyberpunk 2077 afin d'éliminer un maximum de bugs.



Assez transparent pour le coup, Adam Badowski avoue dans ce même mail être en opposition avec cette politique mais a maintenant épuisé tous les autres moyens possibles pour pouvoir livrer le jeu dans les temps. Cyberpunk 2077 a en effet déjà été reporté à plusieurs reprises, et pour des raisons de rentabilité, CDPR souhaite impérativement être présent au lancement de la nouvelle génération (même si techniquement, c'est de la rétrocompatibilité), surtout qu'un énième retard ne pourrait que desservir commercialement les versions PS4/One au moment où l'on s'apprête à tourner la page des ces « vieilles » consoles.