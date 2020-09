Final Fantasy XVI : Yoshida ne voulait pas démarrer la com avec une CG et un logo

Poids lourd du dernier show PlayStation 5,en a montré beaucoup d'entrée de jeu et on pouvait d'ailleurs être agréablement surpris d'une telle générosité quand on connaît le passif de Square Enix concernant les AAA, du genreet sa CG avant d'aller s'enterrer pendant plus de 3 longues années.Lancé à la production de ce segment après s'être octroyé le statut de « sauveur de FFXIV », Naoki Yoshida a tenu de base à ne pas opérer le même type de communication en étant parfaitement conscient des trolls d'internet (tout de même un peu dans le vrai) qui, selon ses mots, ne se seraient pas gênés pour lancer unQu'importe si c'est moins claquant qu'une CG, qu'importe s'il a fallu bricoler quelque chose à partir d'un chantier encore loin d'être optimisé, Yoshida tenait impérativement à prendre son temps (le développement serait en cours depuis 4 ans selon Schreier) et livrer quelque chose de concret pour prouver que les choses étaient très bien avancées, tout en s'amusant à teaser : le meilleur, et les vrais points forts du jeu, sont encore à dévoiler.Il faudra attendre 2021 pour en voir davantage avec une présentation « mieux travaillée » mais en attendant, ceux qui s'intéressent déjà au lore deont RDV fin octobre pour l'ouverture du site officiel qui lâchera diverses informations sur le monde et les principaux protagonistes.Rappelons enfin que, officiellement parlant, c'est une exclusivité PlayStation 5, même si les quiproquos post-show permettent d'envisager une version PC, voir Xbox SX s'il s'agit bien d'un deal temporaire.