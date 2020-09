Starfield sera pour Bethesda le plus grand gap technique vu depuis TESIV Oblivion Starfield sera pour Bethesda le plus grand gap technique vu depuis TESIV Oblivion

La grande annonce d'hier a été digérée et maintenant, on se demande quand Bethesda souhaitera nous en montrer plus sur ses prochains projets, désormais au cœur des shows Microsoft.



Et à défaut de lâcher le moindre indice sur le sujet, Todd Howard a tout de même souhaité indiquer que la très longue attente venait du gap technologique mis en place par les équipes dédiées après des années passées sur le « Creation Engine », moteur proposé depuis Skyrim, ce qui va bientôt faire une décennie, et il faut reconnaître que ça sentait déjà un peu la poussière depuis Fallout 4.



La nouvelle ère est donc en approche avec la promesse du plus grand bond générationnel vu « depuis Oblivion » en 2006. Et vu que même un nouveau Wolfenstein (en rumeur depuis un moment) a toutes les chances de tourner sous l'id Tech, c'est donc le fameux Starfield qui sera le premier à bénéficier de cette technologie flambant neuve, suivi par The Elder Scrolls VI et pourquoi pas un nouveau Fallout en cours de route.



Reste la question initiale : à quand la présentation ?