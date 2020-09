Kena : Bridge of Spirits finalement reporté Kena : Bridge of Spirits finalement reporté

Alors que le titre fait actuellement la couverture du Game Informer, on peut dire que le moment est assez mal choisi pour que Ember Lab nous annonce le report de Kena : Bridge of Spirits, qui à l'instar de Deathloop échappe donc au line-up de la PlayStation 5 (aussi prévu sur PC et PS4).



On vous épargne les raisons habituelles (Covid) et rendez-vous donc début 2021 pour découvrir ce jeu d'action-aventure tout mignon.