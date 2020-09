[LEAK] Une Ninja Gaiden Trilogy en vue [LEAK] Une Ninja Gaiden Trilogy en vue

Nouveau leak en cette journée plus intéressante que prévu : le plus gros distributeur de Hong Kong vient de lister l'arrivée d'une Ninja Gaiden Trilogy sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, avec un lancement d'ores et déjà prévu pour mars 2021.



Y seront inclus :



- Ninja Gaiden Sigma

- Ninja Gaiden Sigma 2

- Ninja Gaiden 3 : Razor's Edge



A noter que comme souvent dans ce genre de cas, la classification en fonction des territoires ne donne pas toujours la totalité des supports pour l'occident : il est tout à fait possible que PC comme One soient également servis.