Un nouveau Xbox Showcase pour le TGS Un nouveau Xbox Showcase pour le TGS

Le planning du TGS 2020 révèle la tenue d'un « Xbox Tokyo Game Show Showcase 2020 » le jeudi 24 septembre, à suivre à midi (heure française). Les quelques indices laissent entendre que l'event tournera autour du software mais prenez néanmoins un certain recul en vous disant qu'il peut très bien s'agir d'un simple rappel de ce que l'on sait déjà, donc uniquement à l'attention du public japonais, avec pourquoi pas une ou deux surprises pour l'occasion.



Dans tous les cas, cela ne semble pas être lié au véritable nouveau Showcase de septembre qui lui devrait servir à enfin dévoiler la date de sortie, le prix, et on espère un plus large aperçu du catalogue de la console.