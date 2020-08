Face à Apple, Epic Games joue la provoc Face à Apple, Epic Games joue la provoc

Certains parleront de gamineries, d'autres diront que tous les moyens sont bons pour se faire entendre, mais dans tous les cas, on pourra parler de pure provocation de la part d'Epic Games qui lancera ce dimanche 23 août sur Fortnite un event anti-Apple, ou plus communément « #FreeFortnite ».



Et les tacles envers la firme de la pomme ne manqueront pas puisque les joueurs pourront repartir avec un skin « Trognon Grognon », une casquette (réelle) avec un logo détourné mais aussi un droit de tirage au sort pour les 1200 joueurs ayant mangé le plus de pommes in-game afin de récupérer un support où l'on pourra encore jouer au jeu : PS4 Pro, One X, Switch, Galaxy Tab S7 et même un PC Alienware.



Tout ce délire ne fait pas oublier la réalité : les joueurs iOS qui ont encore l'application Fortnite ne pourront plus y jouer dès l'entrée du chapitre 2 de la Saison 4 (faute de pouvoir faire la MAJ), donc dès le 27 août.