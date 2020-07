Chez Capcom, la part du dématérialisé atteint maintenant les 80% (et ce n'est pas fini) Chez Capcom, la part du dématérialisé atteint maintenant les 80% (et ce n'est pas fini)

Bien des choses ont changé le temps d'une unique génération de console et alors que le dématérialisé était clairement une minorité en 2013, on a l'impression d'avoir eu à peine le temps de cligner des yeux qu'il est devenu aujourd'hui la majorité.



Beaucoup de AAA actuels et pas seulement des jeux à service ont fini par dépasser la barre des 50 % en numérique et Capcom vient aujourd'hui d'annoncer que son ratio tendait plus que jamais dans ce secteur : environ 80 % de leurs jeux écoulés en 2020 sont en dématérialisé (contre 53,3 % l'année dernière). Alors oui, le confinement a joué son rôle sur Resident Evil 3 Remake et le manque d'autres sorties fait naturellement pousser la balance vers les promotions démat mais même avec cela, l'éditeur ne pensait pas aller au-delà des 70-75 % pour ce premier semestre.



Visiblement très satisfait de cela et on comprend pourquoi (mort de l'occasion, et pas de charge de distribution), Capcom entend bien pousser les promotions numérique et une certaine forme de suivi pour certains titres afin d'atteindre un jour ou l'autre les 90 %.