Bravely Default 2 : nouvelles informations et possibilité d'une deuxième démo jouable

Les producteurs desont venus donner des nouvelles en attendant une nouvelle présentation et aussi une date de sortie car mine de rien, seul le « 2020 » est encore mentionné pour le moment, sans plus de précisions.Voici tout ce qui a été rapporté :- Avec ce nouvel épisode, l'équipe tenait à faire un retour aux sources du premier épisode.- Même si le titre peut laisser entendre une suite scénaristique, on nous promet que ce sera un jeu totalement indépendant avec un nouveau monde, une nouvelle histoire, de nouveaux personnages, etc.- D'ailleurs, les développeurs souhaitaient un temps explorer des données relatives à Bravely Archives mais a préféré laisser le passé de coté pour se concentrer sur du pleinement neuf, comme Square le fait déjà globalement avec FF et DQ.- Contrairement à(et son « End Layer »), Bravely Default II n'aura pas de sous-titre pour ne pas spoiler les plus analystes.- Les personnages seront ici plus vieux, et l'histoire plus mature, tout simplement pour correspondre au public : les sondages ont montré que les fans des deux premiers jeux étaient loin d'être des enfants.- De fait, les héros auront la vingtaine, et Elvis aura même 35 ans.- Beaucoup plus de dialogues doublés.- On retrouvera une partie de l'équipe Octopath Traveler, notamment pour la conception des personnages et le système de jobs, voulu comme plus moderne.- D'ailleurs, on aura évidemment droit à des jobs inédits.- Contrairement aux autres épisodes, les personnages attaqueront cette fois un par un (là où avant, il fallait lancer les commandes de toute l'équipe en une fois).- Il y aura des fonctionnalités en ligne, mais ça reste secret pour le moment.- Les développeurs ont voulu pousser encore plus loin le style des décors en ville.- L'OST sera plus fournie que jamais.- Sans être pleinement confirmé pour le moment, une deuxième démo est à l'étude et si cela arrive, elle pourrait proposer uniquement le début de l'aventure avec transfert de sauvegarde (comme Octopath donc).