Cyberpunk 2077 aura finalement droit à une MAJ pour le lancement de la Next Gen Cyberpunk 2077 aura finalement droit à une MAJ pour le lancement de la Next Gen

On se demandait si le report de Cyberpunk 2077 au 19 novembre allait avoir une quelconque incidence par rapport au lancement supposé proche de la Xbox Series X et la PlayStation 5… et ce sera bien le cas.



CD Projekt Red confirme que le jeu bénéficiera dès le lancement de la nouvelle génération d'une MAJ évidemment gratuite pour améliorer le rendu, en prenant bien deux choses en compte :



- Non, les « vraies » versions PS5 et SX ne seront pas disponibles de suite, mais pour 2021.

- Ceux qui auront acheté la version PS4 ou One d'ici-là pourront là encore bénéficier gratuitement l'année prochaine de cette MAJ dite « massive » (Enhanced Edition ?).



Dernier point, le retard du jeu (même de deux mois) aura un impact sur les DLC (gratuits) et les extensions (payantes), sans même parler du jeu multi dans le même univers, qui attendra que l'expérience solo soit terminée de bout en bout pour voir le jour.