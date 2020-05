Occident : lancement record pour Persona 5 Royal Occident : lancement record pour Persona 5 Royal

Sans livrer de chiffres précis, SEGA Sammy n'est pas peu fier d'annoncer que Persona 5 Royal a effectué en occident le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise, ce qui peut être de base assez étonnant quand on prend en compte qu'il ne s'agit que d'une version améliorée (certes « très » améliorée), mais il ne faut pas oublier que les ventes européennes ont dû jouer un certain rôle, plusieurs pays dont le notre ayant été concernés par l'arrivée d'une traduction locale ayant attiré un nouveau public.



Dans tous les cas, ce n'est pas forcément sur le marché physique que le titre a pu percer, période de confinement oblige, mais bien sur le dématérialisé qui a permis à l'éditeur d'afficher une forte hausse du CA numérique.



SEGA Sammy qui en profite pour rappeler que Yakuza : Like a Dragon (qui a déjà dépassé les 400.000 ventes en Asie) arrivera en fin d'année avec pour la première fois un lancement multi-supports : PC, PlayStation 4, Xbox One mais aussi Xbox SX (l'inconnu demeure sur une version PS5, même si probable).