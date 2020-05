Bloomberg : vers de nouveaux problèmes de stocks pour la Nintendo Switch Bloomberg : vers de nouveaux problèmes de stocks pour la Nintendo Switch

Lors de son dernier fiscal, Nintendo a annoncé vouloir vendre 19 millions de Switch entre avril 2020 et mars 2021, soit 2 millions de moins que lors du dernier bilan. Si l'on pouvait y voir un signe de stabilisation du marché avant la décrue (il faut quand même noter que la console doit en être à la moitié de sa carrière, ou pas loin), l'institut Bloomberg a un autre son de cloche, évoquant l'anticipation de nouveaux problèmes de stocks dans les temps à venir, chose qui a déjà touché plusieurs territoires en début d'année (dont le Japon pendant quelques semaines).



Bloomberg met en avant des problèmes liés à la Malaisie et les Philippines, deux zones où Nintendo s'approvisionne en matériaux mais qui comme bien d'autres pays voient leurs activités économiques tourner un peu au ralenti le temps que l'épidémie soit de l'histoire ancienne, ou au moins en partie. Des problèmes de livraison qui pourraient donc impacter la production de Switch dans les semaines à venir, même si la firme espère un retour à la normale durant l'été, tout en étant conscient des éventuels risques (même d'ordre software) si la situation perdure au-delà.



Le site ajoute que tout cela n'est en rien lié (pour le moment) à la production de la PlayStation 5 et la Xbox Series X, les deux constructeurs concerncés se faisant livrer à partir d'autres pays.